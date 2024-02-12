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Дождь и туман. Какой будет погода 13 февраля в Харькове и области

Общество 20:35   12.02.2024
Оксана Якушко
Дождь и туман. Какой будет погода 13 февраля в Харькове и области Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоды на завтра, 13 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:
Ночью небольшой дождь. Днем дождь. Слабый туман 🌫.
Ветер южный⬆️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 7 — 12° тепла.

По Харькову:
Ночью небольшой дождь. Днем дождь. Слабый туман 🌫.
Ветер южный⬆️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 8 — 10° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 20:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".