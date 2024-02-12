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Дощ і туман. Якою буде погода 13 лютого у Харкові та області

Суспільство 20:35   12.02.2024
Оксана Якушко
Дощ і туман. Якою буде погода 13 лютого у Харкові та області Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоди на завтра, 13 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Вночі невеликий дощ🌧. Вдень дощ🌧. Слабкий туман🌫.

Вітер південний⬆️, 5-10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

 

По Харкову:

Вночі невеликий дощ🌧. Вдень дощ🌧. Слабкий туман🌫.

Вітер південний⬆️, 5-10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень  8 – 10° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 20:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".