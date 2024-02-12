Скандал в сети разгорелся из-за поста о невыезде из Харькова женщины с детьми

В украинских соцсетях возник скандал из-за публикации, которую разместил в facebook сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий. Он прокомментировал смерть сотрудницы прокуратуры и троих ее детей из-за удара «шахедов» по Харькову.

«Это тот момент, когда семья не выезжает с опасной территории, потому что ты там госслужащая (или на госзарплате)», — написал Кабачий, прокомментировав публикацию Офиса Генерального прокурора о гибели семьи в Харькове.

Сейчас этой публикации на его странице в соцсети уже нет, однако скрин поста опубликовал ряд изданий.

На этот пост отреагировала украинская писательница Тамара Гориха Зерня. Она обратилась напрямую к работодателям автора с вопросом, важна ли Нацмузею репутация.

«Ваш коллега активно и агрессивно обвиняет матерей и женщин, оставшихся в Украине с детьми, возлагая на них ответственность за гибель детей», — прокомментировала она пост, который разместил Кабачий. А также дальнейшие комментарии, в которых автор поста назвал погибших «обгоревшими комками».

В дальнейшем бурное обсуждение поста сотрудника вынудило руководство Национального музея отреагировать на скандал.

«Институция не поддерживает и не разделяет высказанные мнения Романа. Он высказал лишь собственные суждения, которые никоим образом не могут отражать деятельность или позицию учреждения со штатом более 250 сотрудников. Несмотря на все вышесказанное, Музей считает своим долгом извиниться перед всеми, кого оскорбило сообщение нашего коллеги. В это сложное время часто эмоции преобладают над рациональностью и под их действием мы можем делать невзвешенные шаги. Мы уверены, что подобный инцидент больше не повторится», — заявили на официальной странице музея в facebook.

Следом свои извинения принес и автор скандального поста. Он уточнил, что сообщение касалось людей, которые вынуждены жить на опасных территориях.

«Сознательно и искренне прошу прощения у тех, кому сделал больно мой пост о жертвах бензино-нефтяной огненной лавы в Харькове! Позвольте несколько уточнений: он касался того, что есть люди, вынужденные жить на опасных территориях; есть дети, живущие на опасных территориях; как человек, читающий каждый день о жертвах на Херсонщине, где я вырос, от ежедневных обстрелов, каждый день задаюсь вопросом, почему эти люди там находятся; этот пост не касался всей Украины, и не всех, я и семья не уехали и тоже здесь находимся», — написал Кабачий.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лаву, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.