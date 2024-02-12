Скандал у мережі розгорівся через пост про невиїзд з Харкова жінки з дітьми

В українських соцмережах виник скандал через публікацію, яку розмістив у фейсбуці співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Роман Кабачій. Він прокоментував смерть співробітниці прокуратури та трьох її дітей через удар “шахедів” по Харкову.

“Це той момент, коли родина не виїздить із загроженої території, бо ти там держслужбовець (чи на держзарплаті)”, – написав Кабачій, прокоментувавши публікацію Офісу Генерального прокурора про загибель сім’ї у Харкові.

Зараз цієї публікації на його сторінці в соцмережі вже немає, проте скрін посту опублікувала низка видань.

На цей пост зреагувала українська письменниця Тамара Горіха Зерня. Вона звернулася безпосередньо до роботодавців автора із запитанням, чи важлива Нацмузею репутація.

“Ось ваш колега активно й агресивно звинувачує матерів і жінок, які лишилися в Україні з дітьми, покладаючи на них відповідальність за загибель дітей“, – прокоментувала вона пост, який розмістив Кабачій. А також подальші коментарі, в яких автор поста назвав загиблих “обгорілими грудками”.

Надалі бурхливе обговорення посту співробітника змусило керівництво Національного музею відреагувати на скандал.

“Інституція не підтримує та не поділяє висловлені думки пана Романа. Він висловив лише власні судження, які жодним чином не можуть відображати діяльність чи позицію установи зі штатом понад 250 співробітників. Попри все вищезазначене, Музей вважає своїм обов’язком попросити вибачення у всіх, кого образив допис нашого колеги. У цей складний час часто емоції переважають раціональність і під їх дією ми можемо робити невиважені кроки. Ми впевнені, що такий інцидент більше не повториться“, – заявили на офіційній сторінці музею у фейсбуці.

Слідом свої вибачення приніс і автор скандального посту. Він уточнив, що повідомлення стосувалося людей, які змушені жити на небезпечних територіях.

“Свідомо і щиро прошу вибачення у тих, кому заболів мій пост про жертв бензино-нафтової вогненної лави в Харкові! Дозвольте лише кілька уточнень: він стосувався того, що є люди, що вимушені жити у загрожених територіях; є діти, які живуть у загрожених територіях; як людина, що читає щодня про жертви на Херсонщині, де я виріс, від щоденних обстрілів, щодня задаюсь питанням, чому ці люди там перебувають; цей пост не стосувався всієї України, і не всіх, я і родина не виїхали та теж тут перебуваємо“, – написав Кабачій.

Нагадаємо, увечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогненну лаву, що накрила приватний сектор. Повністю згоріло 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, семеро людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.