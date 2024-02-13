Партию российских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)
Фото: ГПСУ
На Харьковщине за прошедшие сутки бойцы бригады «Стальная граница» сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.
«В зоне активных боевых действий враг все чаще использует БпЛА как для разведки, так и для поражения наших позиций. Умело построенная эшелонированная система противодействия вражеским беспилотникам с помощью стационарных и окопных РЭБ, а также антидроновых оружий обеспечивает сохранение техники и жизни бойцов бригады», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, дроны, пограничники, разведка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за прошедшие сутки бойцы бригады «Стальная граница» сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.".