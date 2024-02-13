Партию российских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

На Харьковщине за прошедшие сутки бойцы бригады «Стальная граница» сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.

«В зоне активных боевых действий враг все чаще использует БпЛА как для разведки, так и для поражения наших позиций. Умело построенная эшелонированная система противодействия вражеским беспилотникам с помощью стационарных и окопных РЭБ, а также антидроновых оружий обеспечивает сохранение техники и жизни бойцов бригады», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.