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Партию российских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 13:16   13.02.2024
Виктория Яковенко
Партию российских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

На Харьковщине за прошедшие сутки бойцы бригады «Стальная граница» сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.

«В зоне активных боевых действий враг все чаще использует БпЛА как для разведки, так и для поражения наших позиций. Умело построенная эшелонированная система противодействия вражеским беспилотникам с помощью стационарных и окопных РЭБ, а также антидроновых оружий обеспечивает сохранение техники и жизни бойцов бригады», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за прошедшие сутки бойцы бригады «Стальная граница» сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.".