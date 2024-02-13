Партію російських дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

На Харківщині протягом минулої доби бійці бригади «Сталевий кордон» збили чотири ворожі дрони-камікадзе.

«В зоні активних бойових дій ворог все частіше використовує БпЛА як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій. Вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних та окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади», – зазначили у Державній прикордонній службі України.