Партію російських дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)
Фото: ДПСУ
На Харківщині протягом минулої доби бійці бригади «Сталевий кордон» збили чотири ворожі дрони-камікадзе.
«В зоні активних бойових дій ворог все частіше використовує БпЛА як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій. Вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних та окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, пограничники, разведка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 13:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом минулої доби бійці бригади «Сталевий кордон» збили чотири ворожі дрони-камікадзе.".