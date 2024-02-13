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Партію російських дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 13:16   13.02.2024
Вікторія Яковенко
Партію російських дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото) Фото: ДПСУ

На Харківщині протягом минулої доби бійці бригади «Сталевий кордон» збили чотири ворожі дрони-камікадзе.

«В зоні активних бойових дій ворог все частіше використовує БпЛА як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій. Вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних та окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом минулої доби бійці бригади «Сталевий кордон» збили чотири ворожі дрони-камікадзе.".