Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
Фото: Василий Голосный
В четверг, 15 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Днем они могут усилиться.
В Харькове ночная температура составит около 0, днем – 2 — 4 градуса тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 2 мороза до 3 тепла, днем от 0 до 5 тепла.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
Читайте также: В Харькове второй день подряд фиксируют температурный рекорд
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, мокрый снег, погода, прогноз, февраль, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 15 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Днем они могут усилиться.".