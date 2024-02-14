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Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля

Общество 21:15   14.02.2024
Елена Нагорная
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля Фото: Василий Голосный

В четверг, 15 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Днем они могут усилиться.

В Харькове ночная температура составит около 0, днем – 2 — 4 градуса тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 мороза до 3 тепла, днем от 0 до 5 тепла.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 15 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Днем они могут усилиться.".