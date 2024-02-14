Тепло відступає, мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові й області на 15 лютого
Фото: Василь Голосний
У четвер, 15 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Вдень вони можуть посилитись.
У Харкові нічна температура становитиме близько 0, вдень – 2 – 4 градуси тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 0 до 5 тепла.
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 21:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 15 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Вдень вони можуть посилитись".