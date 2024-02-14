Тепло відступає, мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові й області на 15 лютого

У четвер, 15 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Вдень вони можуть посилитись.

У Харкові нічна температура становитиме близько 0, вдень – 2 – 4 градуси тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 0 до 5 тепла.

Вітер східний, 7 – 12 м/с.

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