Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места
Погибли два человека, еще пятеро — травмированы вследствие ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района, сообщает Харьковская облпрокуратура.
По данным ведомства, около 16:15 враг нанес удар по поселку двумя ракетами, предварительно С-300. Одна из них попала в двухэтажный многоквартирный дом. Вторая упала в частном секторе, там повреждены домовладения.
Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.
Погибли двое мужчин, оба оказались под завалами. На данный момент удалось достать тело одного. Среди пятерых пострадавших — трое мужчин и две женщины. Именно из-под завалов спасены четыре человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото, видео: Харьковская облпрокуратура
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 16:16 военные РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Одна из ракет С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним. По данным облуправления Нацполиции, из 16 квартир многоквартирного дома были разрушены восемь. Также поврежден частный дом и две полицейские машины.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: великий бурлук, дім, дом, загиблі, погибшие, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибли два человека, еще пятеро — травмированы вследствие ракетного удара по поселку Великий Бурлук".