Live
  • Ср 14.02.2024
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 38.13
  • EUR 41.12

Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места

Происшествия 19:53   14.02.2024
Елена Нагорная
Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места Фото: Харьковская облпрокуратура

Погибли два человека, еще пятеро — травмированы вследствие ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района, сообщает Харьковская облпрокуратура.

По данным ведомства, около 16:15 враг нанес удар по поселку двумя ракетами, предварительно С-300. Одна из них попала в двухэтажный многоквартирный дом. Вторая упала в частном секторе, там повреждены домовладения.

Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Погибли двое мужчин, оба оказались под завалами. На данный момент удалось достать тело одного. Среди пятерых пострадавших — трое мужчин и две женщины. Именно из-под завалов спасены четыре человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото, видео: Харьковская облпрокуратура

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 16:16 военные РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Одна из ракет С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним. По данным облуправления Нацполиции, из 16 квартир многоквартирного дома были разрушены восемь. Также поврежден частный дом и две полицейские машины.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 14.02: удар по дому в Великом Бурлуке — двое погибших
Главные новости Харькова 14.02: удар по дому в Великом Бурлуке — двое погибших
14.02.2024, 20:23
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
13.02.2024, 10:01
5 российских командующих приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове
5 российских командующих приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове
14.02.2024, 18:15
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля
13.02.2024, 21:15
Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места
Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места
14.02.2024, 19:53
Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко
Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко
13.02.2024, 17:49

Новости по теме:

18:57
Удар по Великому Бурлуку: двое погибших, разрушена половина квартир (видео)
17:59
РФ ударила по дому на Харьковщине: семь раненых, под завалами люди — Синегубов
23:23
Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области
23:10
Главные новости 1 февраля: планы РФ по Харькову, россияне атаковали Ивановку
10:50
Удар КАБами по больнице на Харьковщине: видео с места

Вы читали новость: «Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибли два человека, еще пятеро — травмированы вследствие ракетного удара по поселку Великий Бурлук".