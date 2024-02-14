Удар по Великому Бурлуку на Харьковщине: прокуратура показала кадры с места

Погибли два человека, еще пятеро — травмированы вследствие ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района, сообщает Харьковская облпрокуратура.

По данным ведомства, около 16:15 враг нанес удар по поселку двумя ракетами, предварительно С-300. Одна из них попала в двухэтажный многоквартирный дом. Вторая упала в частном секторе, там повреждены домовладения.

Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Погибли двое мужчин, оба оказались под завалами. На данный момент удалось достать тело одного. Среди пятерых пострадавших — трое мужчин и две женщины. Именно из-под завалов спасены четыре человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото, видео: Харьковская облпрокуратура

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 16:16 военные РФ нанесли удар по поселку Великий Бурлук Купянского района. Одна из ракет С-300 попала в двухэтажный жилой дом и еще одна ударила рядом с ним. По данным облуправления Нацполиции, из 16 квартир многоквартирного дома были разрушены восемь. Также поврежден частный дом и две полицейские машины.