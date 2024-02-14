Удар по Великому Бурлуку на Харківщині: прокуратура показала кадри з місця
Загинули дві людини, ще п’ятеро – травмовані внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє Харківська облпрокуратура.
За даними відомства, близько 16:15 ворог завдав удару по селищу двома ракетами, попередньо С-300. Одна з них влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Друга впала у приватному секторі, там пошкоджені домоволодіння.
Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.
Загинули двоє чоловіків, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного. Серед п’ятьох постраждалих – троє чоловіків та дві жінки. Саме з-під завалів врятовано чотирьох людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото, відео: Харківська облпрокуратура
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 16:16 військові РФ завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Одна з ракет С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд із ним. За даними облуправління Нацполіції, із 16 квартир багатоквартирного будинку було зруйновано вісім. Також пошкоджені приватний дім та дві поліцейські машини.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: великий бурлук, дім, загиблі, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загинули дві людини, ще п’ятеро – травмовані внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району".