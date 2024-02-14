Удар по Великому Бурлуку на Харківщині: прокуратура показала кадри з місця

Загинули дві людини, ще п’ятеро – травмовані внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними відомства, близько 16:15 ворог завдав удару по селищу двома ракетами, попередньо С-300. Одна з них влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Друга впала у приватному секторі, там пошкоджені домоволодіння.

Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Загинули двоє чоловіків, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного. Серед п’ятьох постраждалих – троє чоловіків та дві жінки. Саме з-під завалів врятовано чотирьох людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото, відео: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 16:16 військові РФ завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Одна з ракет С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд із ним. За даними облуправління Нацполіції, із 16 квартир багатоквартирного будинку було зруйновано вісім. Також пошкоджені приватний дім та дві поліцейські машини.