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Удар по Великому Бурлуку на Харківщині: прокуратура показала кадри з місця

Події 19:53   14.02.2024
Олена Нагорна
Удар по Великому Бурлуку на Харківщині: прокуратура показала кадри з місця

Загинули дві людини, ще п’ятеро – травмовані внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними відомства, близько 16:15 ворог завдав удару по селищу двома ракетами, попередньо С-300. Одна з них влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Друга впала у приватному секторі, там пошкоджені домоволодіння.

Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Загинули двоє чоловіків, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного. Серед п’ятьох постраждалих – троє чоловіків та дві жінки. Саме з-під завалів врятовано чотирьох людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


Фото, відео: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 16:16 військові РФ завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Одна з ракет С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд із ним. За даними облуправління Нацполіції, із 16 квартир багатоквартирного будинку було зруйновано вісім. Також пошкоджені приватний дім та дві поліцейські машини.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загинули дві людини, ще п’ятеро – травмовані внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району".