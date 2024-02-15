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ДТП в Харькове: пострадал водитель

Происшествия 10:09   15.02.2024
Оксана Горун
ДТП в Харькове: пострадал водитель

Полиция сообщила подробности ДТП, которое случилось на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Людвига Свободы в 16:50 14 февраля.

«Столкнулись автомобили «Toyota Camry» и «Ford Focus» под управлением 61-летнего водителя. Он получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи отрыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила подробности ДТП, которое случилось на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Людвига Свободы в 16:50 14 февраля".