ДТП в Харькове: пострадал водитель
Полиция сообщила подробности ДТП, которое случилось на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Людвига Свободы в 16:50 14 февраля.
«Столкнулись автомобили «Toyota Camry» и «Ford Focus» под управлением 61-летнего водителя. Он получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи отрыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливают.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила подробности ДТП, которое случилось на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Людвига Свободы в 16:50 14 февраля".