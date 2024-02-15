ДТП у Харкові: постраждав водій

Поліція повідомила подробиці ДТП, що сталася на перехресті вулиці Ахсарова та проспекту Людвіга Свободи о 16:50 14 лютого.

“Зіштовхнулися автомобілі “Toyota Camry” та “Ford Focus” під керуванням 61-річного водія. Він отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини ДТП встановлюють.