ДТП у Харкові: постраждав водій
Поліція повідомила подробиці ДТП, що сталася на перехресті вулиці Ахсарова та проспекту Людвіга Свободи о 16:50 14 лютого.
“Зіштовхнулися автомобілі “Toyota Camry” та “Ford Focus” під керуванням 61-річного водія. Він отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини ДТП встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила подробиці ДТП, що сталася на перехресті вулиці Ахсарова та проспекту Людвіга Свободи о 16:50 14 лютого".