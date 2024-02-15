Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

ДТП у Харкові: постраждав водій

Події 10:09   15.02.2024
Оксана Горун
ДТП у Харкові: постраждав водій

Поліція повідомила подробиці ДТП, що сталася на перехресті вулиці Ахсарова та проспекту Людвіга Свободи о 16:50 14 лютого.

“Зіштовхнулися автомобілі “Toyota Camry” та “Ford Focus” під керуванням 61-річного водія. Він отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до лікарні”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини ДТП встановлюють.

Читайте також: ДТП у Харкові: збили батька та 7-річну доньку, батько загинув

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 15.02: уже п’ять загиблих: 4 у Бурлуці та 1 у Чугуєві
Головні новини Харкова 15.02: уже п’ять загиблих: 4 у Бурлуці та 1 у Чугуєві
15.02.2024, 10:15
Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку
Вранці під Харковом із крижаної води врятували рибалку
15.02.2024, 09:50
Загиблих у Великому Бурлуці вже четверо: дістали ще одне тіло
Загиблих у Великому Бурлуці вже четверо: дістали ще одне тіло
15.02.2024, 10:00
Росіяни завершують перегрупування на Куп’янському напрямку – Машовець
Росіяни завершують перегрупування на Куп’янському напрямку – Машовець
15.02.2024, 09:36
Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК
Повістку полоненому харків’янину надіслав РТЦК
15.02.2024, 08:53
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
15.02.2024, 07:54

Новини за темою:

10:43
ДТП у Харкові: збили батька та 7-річну доньку, батько загинув
12:14
Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися легковик і самоскид
14:13
Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Харківщині: 12 людей у лікарні (фото)
12:11
Смертельна ДТП на Харківщині: Mercedes Smart злетів у кювет
14:22
Під Харковом чоловіка задавила електричка: переходив у невстановленому місці

Ви читали новину: «ДТП у Харкові: постраждав водій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила подробиці ДТП, що сталася на перехресті вулиці Ахсарова та проспекту Людвіга Свободи о 16:50 14 лютого".