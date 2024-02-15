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Харьковские гвардейцы уничтожили группу «кадыровцев» (видео)

Происшествия 10:32   15.02.2024
Оксана Горун
Харьковские гвардейцы уничтожили группу «кадыровцев» (видео) скриншот

Об уничтожении «кадыровцев» сообщила пресс-служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины.

«Слобожанские гвардейцы уничтожили кадыровских наемников. Событие произошло на восточных рубежах, где бойцы 5-й слобожанской бригады держат оборону. Штурмовой отряд спецподразделения «Ахмат» оккупационных войск россии планировал захватить позиции наших воинов. Впрочем, неожиданно для себя «кадыровцы» попали под прицельный огонь расчета огневых средств Слобожанских гвардейцев с позывными «Влад», «Красавчик», «Купер» и «Пач», — сообщили на странице бригады в facebook.

Штурм нацгвардейцы остановили, а оккупантов обезвредили. Конкретную локацию, где ликвидировали врагов, в бригаде не указали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об уничтожении «кадыровцев» сообщила пресс-служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины".