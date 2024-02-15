Харьковские гвардейцы уничтожили группу «кадыровцев» (видео)

Об уничтожении «кадыровцев» сообщила пресс-служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины.

«Слобожанские гвардейцы уничтожили кадыровских наемников. Событие произошло на восточных рубежах, где бойцы 5-й слобожанской бригады держат оборону. Штурмовой отряд спецподразделения «Ахмат» оккупационных войск россии планировал захватить позиции наших воинов. Впрочем, неожиданно для себя «кадыровцы» попали под прицельный огонь расчета огневых средств Слобожанских гвардейцев с позывными «Влад», «Красавчик», «Купер» и «Пач», — сообщили на странице бригады в facebook.

Штурм нацгвардейцы остановили, а оккупантов обезвредили. Конкретную локацию, где ликвидировали врагов, в бригаде не указали.