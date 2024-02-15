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Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)

Події 10:32   15.02.2024
Оксана Горун
Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)

Про знищення “кадирівців” повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України.

Слобожанські гвардійці знищили кадировських найманців. Подія сталася на східних рубежах, де бійці 5-ї Слобожанські бригади тримають оборону. Штурмовий загін спецпідрозділу “Ахмат” окупаційних військ росії планував захопити позиції наших воїнів. Втім, неочікувано для себе кадировці потрапили під прицільний вогонь розрахунку вогневих засобів Слобожанських гвардійців з позивним “Влад”, “Красунчик”, “Купер” та “Пач“, – повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Штурм нацгвардійці зупинили, а окупантів знешкодили. Конкретну локацію, де ліквідували ворогів, у бригаді не вказали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про знищення “кадирівців” повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України".