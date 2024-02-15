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Оставили оккупантов без «глаз» — работа пограничников на Харьковщине (видео)

Общество 13:29   15.02.2024
Виктория Яковенко
Оставили оккупантов без «глаз» — работа пограничников на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении пограничники уничтожили российский комплекс наблюдения.

«Оккупанты остались без «глаз»: пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» уничтожили комплекс наблюдения «Муром-П», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники уничтожили российский комплекс наблюдения.".