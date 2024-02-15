Залишили окупантів без «очей» – робота прикордонників на Харківщині (відео)
На Харківському напрямку прикордонники знищили російський комплекс спостереження.
«Окупанти залишились без «очей»: прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили комплекс спостереження «Муром-П», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Читайте також: «Погано замаскували свій брухт»: на Харківщині знищили позашляховик РФ (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, Муром-П, окупанти, пограничники, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Залишили окупантів без «очей» – робота прикордонників на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники знищили російський комплекс спостереження.".