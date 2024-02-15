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Залишили окупантів без «очей» – робота прикордонників на Харківщині (відео)

Суспільство 13:29   15.02.2024
Вікторія Яковенко
Залишили окупантів без «очей» – робота прикордонників на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку прикордонники знищили російський комплекс спостереження.

«Окупанти залишились без «очей»: прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили комплекс спостереження «Муром-П», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники знищили російський комплекс спостереження.".