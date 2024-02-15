Слякотно и скользко. Какой будет погода 16 февраля в Харькове и области
Фото: Ольга Скорик
Прогноз погоды по Харьковщине на завтра, 16 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Местами небольшие осадки 🌧🌨. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.
По Харькову:
Ночью и утром небольшие осадки, слабый гололед. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, метеопрогноз, осадки, погода, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковщине на завтра, 16 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".