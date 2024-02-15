Слякотно и скользко. Какой будет погода 16 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды по Харьковщине на завтра, 16 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Местами небольшие осадки 🌧🌨. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.💧❄️

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По Харькову:

Ночью и утром небольшие осадки, слабый гололед. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.