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Слякотно и скользко. Какой будет погода 16 февраля в Харькове и области

Общество 21:01   15.02.2024
Оксана Якушко
Слякотно и скользко. Какой будет погода 16 февраля в Харькове и области Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоды по Харьковщине на завтра, 16 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Местами небольшие осадки 🌧🌨. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По Харькову:

Ночью и утром небольшие осадки, слабый гололед. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковщине на завтра, 16 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".