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Сльота і слизько. Якою буде погода 16 лютого у Харкові та області

Суспільство 21:01   15.02.2024
Оксана Якушко
Сльота і слизько. Якою буде погода 16 лютого у Харкові та області Фото: Ольга Скорик

Прогноз погоди по Харківщині на завтра, 16 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Місцями невеликі опади🌧🌨. Слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

 

По Харкову:

Вночі та вранці невеликі опади🌧🌨, слабка ожеледь. Вдень без опадів☀️.

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень близько 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківщині на завтра, 16 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".