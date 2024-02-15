Сльота і слизько. Якою буде погода 16 лютого у Харкові та області
Фото: Ольга Скорик
Прогноз погоди по Харківщині на завтра, 16 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Місцями невеликі опади🌧🌨. Слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По Харкову:
Вночі та вранці невеликі опади🌧🌨, слабка ожеледь. Вдень без опадів☀️.
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 21:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківщині на завтра, 16 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".