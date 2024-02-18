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Фильм харьковчанина получил кинопремию BAFTA как лучший документальный

Культура 21:31   18.02.2024
Оксана Якушко
Фильм харьковчанина получил кинопремию BAFTA как лучший документальный REUTERS/Hollie Adams

Документальная лента харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» стала лучшей в номинации «Документальный фильм» британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.

Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».

77-я церемония вручения кинопремии Британской академии киноискусств состоялась в Королевском фестивальном зале 18 февраля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 21:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальная лента харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» стала лучшей в номинации «Документальный фильм» британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.".