Фильм харьковчанина получил кинопремию BAFTA как лучший документальный
REUTERS/Hollie Adams
Документальная лента харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» стала лучшей в номинации «Документальный фильм» британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.
Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».
77-я церемония вручения кинопремии Британской академии киноискусств состоялась в Королевском фестивальном зале 18 февраля.
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- Категории: Культура, Мир, Общество; Теги: 20 дней в мариуполе, BAFTA Film Awards, документальный фильм, кинопремия, Мстилав Чернов, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 21:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальная лента харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» стала лучшей в номинации «Документальный фильм» британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.".