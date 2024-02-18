Фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA як найкращий документальний
Фото:REUTERS/Isabel Infantes
Документальна стрічка харків’янина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» стала найкращою у номінації «Документальний фільм» британської кінопремії BAFTA Film Awards, повідомляє офіційний сайт премії.
Престижна кінопремія BAFTA – це британський аналог “Оскара”.
77-ма церемонія вручення кінопремії Британської академії кіномистецтв відбулася у Королівській фестивальній залі 18 лютого.
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- Категорії: Культура, Світ, Суспільство; Теги: 20 дней в мариуполе, BAFTA Film Awards, документальный фильм, кинопремия, Мстилав Чернов, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 21:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Документальна стрічка харків’янина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» стала найкращою у номінації «Документальний фільм» британської кінопремії BAFTA Film Awards, повідомляє офіційний сайт премії.".