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Фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA як найкращий документальний

Культура 21:31   18.02.2024
Оксана Якушко
Фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA як найкращий документальний Фото:REUTERS/Isabel Infantes

Документальна стрічка харків’янина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» стала найкращою у номінації «Документальний фільм» британської кінопремії BAFTA Film Awards, повідомляє офіційний сайт премії.

Престижна кінопремія BAFTA – це британський аналог “Оскара”.

77-ма церемонія вручення кінопремії Британської академії кіномистецтв відбулася у Королівській фестивальній залі 18 лютого.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 21:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Документальна стрічка харків’янина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» стала найкращою у номінації «Документальний фільм» британської кінопремії BAFTA Film Awards, повідомляє офіційний сайт премії.".