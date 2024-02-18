Ночью мороз, днем слякоть. Какой будет погода 19 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Переменная облачность. Без существенных осадков.
На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 8º мороза❄️, днем от 2º мороза❄️ до 3° тепла.
По Харькову:
Переменная облачность. Без существенных осадков.
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6º мороза❄️, днем около 0º.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, мороз, погода, прогноз погоды, слякоть, сніг, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 20:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".