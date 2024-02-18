Ночью мороз, днем слякоть. Какой будет погода 19 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Переменная облачность. Без существенных осадков.

На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 3 — 8º мороза❄️, днем от 2º мороза❄️ до 3° тепла.

По Харькову:

Переменная облачность. Без существенных осадков.

На дорогах гололедица.💧❄️

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 4 — 6º мороза❄️, днем около 0º.