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Ночью мороз, днем слякоть. Какой будет погода 19 февраля в Харькове и области

Общество 20:50   18.02.2024
Оксана Якушко

Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Переменная облачность. Без существенных осадков.
На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 8º мороза❄️, днем от 2º мороза❄️ до 3° тепла.

По Харькову:

Переменная облачность. Без существенных осадков.
На дорогах гололедица.💧❄️
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6º мороза❄️, днем около 0º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 20:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".