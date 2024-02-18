Вночі мороз, удень сльота. Якою буде погода 19 лютого у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 19 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Мінлива хмарність🌥. Без істотних опадів.🌤
На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 8º морозу❄️, вдень від 2º морозу❄️ до 3° тепла.
По Харкову:
Мінлива хмарність🌥. Без істотних опадів🌤.
На дорогах ожеледиця.💧❄️
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6º морозу❄️, вдень близько 0º.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 20:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 19 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".