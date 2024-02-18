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Вночі мороз, удень сльота. Якою буде погода 19 лютого у Харкові та області

Суспільство 20:50   18.02.2024
Оксана Якушко

Прогноз погоди на завтра, 19 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Мінлива хмарність🌥. Без істотних опадів.🌤

На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 8º морозу❄️, вдень від 2º морозу❄️ до 3° тепла.

По Харкову:

Мінлива хмарність🌥. Без істотних опадів🌤.

На дорогах ожеледиця.💧❄️

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6º морозу❄️, вдень близько 0º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 19 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".