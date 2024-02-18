Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине
Ночью 18 февраля россияне нанесли ракетный удар по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Повреждены нежилые помещения и автомобили. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Предварительно тип ракеты – С-300.
Также вечером 17 февраля оккупанты нанесли около 40 ударов с РСЗО «Ураган» по селу Светличное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены пять частных домов и два 2-этажных многоквартирных дома, три автомобиля, здание старостинского округа и т.д.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Богодухов, Богодуховщина, ЗРК С-300, ракета, россияне, РСЗО Ураган, ураган, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 11:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 18 февраля россияне нанесли ракетный удар по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".