Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине

Ночью 18 февраля россияне нанесли ракетный удар по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены нежилые помещения и автомобили. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Предварительно тип ракеты – С-300.

Также вечером 17 февраля оккупанты нанесли около 40 ударов с РСЗО «Ураган» по селу Светличное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены пять частных домов и два 2-этажных многоквартирных дома, три автомобиля, здание старостинского округа и т.д.