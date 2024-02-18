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Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине

Происшествия 11:33   18.02.2024
Оксана Якушко

Ночью 18 февраля россияне нанесли ракетный удар по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены нежилые помещения и автомобили. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Предварительно тип ракеты – С-300.

Также вечером 17 февраля оккупанты нанесли около 40 ударов с РСЗО «Ураган» по селу Светличное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены пять частных домов и два 2-этажных многоквартирных дома, три автомобиля, здание старостинского округа и т.д.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 18 февраля россияне нанесли ракетный удар по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".