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Вночі росіяни били ракетами та «Ураганами» по Богодухівщині на Харківщині

Події 11:33   18.02.2024
Оксана Якушко

Вночі 18 лютого росіяни завдали ракетного удару по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені нежитлові приміщення та автомобілі. У прилеглих житлових будинках вибиті вікна. Попередньо тип ракети — С-300.

Також ввечері 17 лютого окупанти завдали близько 40 ударів із РСЗВ «Ураган» по селу Світличне Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено пʼять приватних будинків та два 2-поверхових багатоквартирних будинки, три автівки, будівлю старостинського округу тощо.

Читати також: Понад 50 ударів за добу завдали росіяни по Харківщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 18 лютого росіяни завдали ракетного удару по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".