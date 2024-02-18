Вночі росіяни били ракетами та «Ураганами» по Богодухівщині на Харківщині
Вночі 18 лютого росіяни завдали ракетного удару по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджені нежитлові приміщення та автомобілі. У прилеглих житлових будинках вибиті вікна. Попередньо тип ракети — С-300.
Також ввечері 17 лютого окупанти завдали близько 40 ударів із РСЗВ «Ураган» по селу Світличне Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено пʼять приватних будинків та два 2-поверхових багатоквартирних будинки, три автівки, будівлю старостинського округу тощо.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Богодухов, Богодуховщина, ЗРК С-300, ракета, росіяни, РСЗО Ураган, ураган, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 11:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 18 лютого росіяни завдали ракетного удару по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".