Вночі росіяни били ракетами та «Ураганами» по Богодухівщині на Харківщині

Вночі 18 лютого росіяни завдали ракетного удару по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені нежитлові приміщення та автомобілі. У прилеглих житлових будинках вибиті вікна. Попередньо тип ракети — С-300.

Також ввечері 17 лютого окупанти завдали близько 40 ударів із РСЗВ «Ураган» по селу Світличне Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено пʼять приватних будинків та два 2-поверхових багатоквартирних будинки, три автівки, будівлю старостинського округу тощо.