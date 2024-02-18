Погибшего достали спасатели из-под завалов в Купянске на Харьковщине
Под завалами в Купянске погибли мужчина и женщина, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила КАБы на жилые районы Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в трех 2-этажных жилых домах.
Спасатели вчера достали из-под завалов 4-х человек, получивших травмы, их госпитализировали. Также удалось деблокировать из-под завалов тела двоих погибших: женщины и мужчину.
В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС в Харьковской области, завали, загиблий, купянск, мужчина, погибший, спасатели, Харьковская область, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами в Купянске погибли мужчина и женщина, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.".