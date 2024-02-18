Погибшего достали спасатели из-под завалов в Купянске на Харьковщине

Под завалами в Купянске погибли мужчина и женщина, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила КАБы на жилые районы Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в трех 2-этажных жилых домах.

Спасатели вчера достали из-под завалов 4-х человек, получивших травмы, их госпитализировали. Также удалось деблокировать из-под завалов тела двоих погибших: женщины и мужчину.

В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

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