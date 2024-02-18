Загиблого дістали рятувальники з-під завалів у Куп’янську на Харківщині

Під завалами у Куп’янську загинули чоловік і жінка, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 росіяни скинули КАБи на житлові райони Куп’янська. Внаслідок обстрілу зруйновані три 2-поверхових житлових будинки.

Рятувальники вчора дістали з-під завалів 4 людей, які отримали травми, їх ушпиталили.

Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.