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Загиблого дістали рятувальники з-під завалів у Куп’янську на Харківщині

Події 10:16   18.02.2024
Оксана Якушко

Під завалами у Куп’янську загинули чоловік і жінка, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 росіяни скинули КАБи на житлові райони Куп’янська. Внаслідок обстрілу зруйновані три 2-поверхових житлових будинки.

Рятувальники вчора дістали з-під завалів 4 людей, які отримали травми, їх ушпиталили. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами у Куп’янську загинули чоловік і жінка, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".