Загиблого дістали рятувальники з-під завалів у Куп’янську на Харківщині
Під завалами у Куп’янську загинули чоловік і жінка, повідомили у ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 росіяни скинули КАБи на житлові райони Куп’янська. Внаслідок обстрілу зруйновані три 2-поверхових житлових будинки.
Рятувальники вчора дістали з-під завалів 4 людей, які отримали травми, їх ушпиталили.
Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами у Куп’янську загинули чоловік і жінка, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".