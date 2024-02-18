Пожилого мужчину, потерявшегося из-за проблем с памятью, нашли на Харьковщине

17 февраля жительница поселка Покотиловка на Харьковщине сообщила, что ее 86-летний муж около 10 часов утра ушел из дома и не вернулся, рассказали в Нацполиции.

Также она отметила, что у супруга есть проблемы с памятью.

В течение двух часов мужчину нашли на одной из улиц поселка и вернули домой.

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