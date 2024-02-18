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Пожилого мужчину, потерявшегося из-за проблем с памятью, нашли на Харьковщине

Происшествия 12:44   18.02.2024
Оксана Якушко
Пожилого мужчину, потерявшегося из-за проблем с памятью, нашли на Харьковщине

17 февраля жительница поселка Покотиловка на Харьковщине сообщила, что ее 86-летний муж около 10 часов утра ушел из дома и не вернулся, рассказали в Нацполиции.

Также она отметила, что у супруга есть проблемы с памятью.

В течение двух часов мужчину нашли на одной из улиц поселка и вернули домой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 февраля жительница поселка Покотиловка на Харьковщине сообщила, что ее 86-летний муж около 10 часов утра ушел из дома и не вернулся, рассказали в Нацполиции.".