Чоловіка, що загубився через проблеми з пам’яттю, знайшли на Харківщині

17 лютого мешканка селища Покотилівка на Харківщині повідомила, що її 86-річний чоловік близько 10 години ранку пішов із дому і не повернувся, розповіли в Нацполіції.

Також вона зазначила, що чоловік має проблеми з пам’яттю.

Протягом двох годин чоловіка знайшли на одній із вулиць селища та повернули додому.