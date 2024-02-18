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Чоловіка, що загубився через проблеми з пам’яттю, знайшли на Харківщині

Події 12:44   18.02.2024
Оксана Якушко
Чоловіка, що загубився через проблеми з пам’яттю, знайшли на Харківщині

17 лютого мешканка селища Покотилівка на Харківщині повідомила, що її 86-річний чоловік близько 10 години ранку пішов із дому і не повернувся, розповіли в Нацполіції.

Також вона зазначила, що чоловік має проблеми з пам’яттю.

Протягом двох годин чоловіка знайшли на одній із вулиць селища та повернули додому.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 лютого мешканка селища Покотилівка на Харківщині повідомила, що її 86-річний чоловік близько 10 години ранку пішов із дому і не повернувся, розповіли в Нацполіції.".