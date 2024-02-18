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Россияне ударили по детсадам и больнице в Боровой Харьковской области (фото)

Происшествия 15:08   18.02.2024
Оксана Якушко

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Боровая 18 февраля около 11.00, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены исключительно гражданские объекты: здания детских садов, 2-х этажный многоквартирный дом, частные жилые дома, терапевтическое отделение центральной больницы и административные здания.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Боровая 18 февраля около 11.00, сообщила Харьковская областная прокуратура.".