Россияне ударили по детсадам и больнице в Боровой Харьковской области (фото)
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Боровая 18 февраля около 11.00, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Повреждены исключительно гражданские объекты: здания детских садов, 2-х этажный многоквартирный дом, частные жилые дома, терапевтическое отделение центральной больницы и административные здания.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: больница, Борова, Боровая, детсад, инфраструктура, обстрел, россияне, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 15:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Боровая 18 февраля около 11.00, сообщила Харьковская областная прокуратура.".