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Росіяни поцілили у дитсадки і лікарню у Боровій на Харківщині

Події 15:08   18.02.2024
Оксана Якушко

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру селища Борова 18 лютого близько 11:00, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджені виключно цивільні обʼєкти: будівлі дитячих садків, 2-поверховий багатоквартирний будинок, приватні житлові будинки, терапевтичне відділення центральної лікарні та адміністративні будівлі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 15:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру селища Борова 18 лютого близько 11:00, повідомила Харківська обласна прокуратура.".