Росіяни поцілили у дитсадки і лікарню у Боровій на Харківщині
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру селища Борова 18 лютого близько 11:00, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджені виключно цивільні обʼєкти: будівлі дитячих садків, 2-поверховий багатоквартирний будинок, приватні житлові будинки, терапевтичне відділення центральної лікарні та адміністративні будівлі.
Читайте також: Вночі росіяни били ракетами та «Ураганами» по Богодухівщині на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: больница, Борова, детсад, инфраструктура, обстріл, росіяни, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни поцілили у дитсадки і лікарню у Боровій на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 15:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру селища Борова 18 лютого близько 11:00, повідомила Харківська обласна прокуратура.".