Спасатели закончили поисковые работы на месте удара авиабомб в Купянске

В результате удара авиабомб россиян по Купянску под завалами погибли два человека, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, 17 февраля около 13:30 российские управляемые бомбы ударили по центру Купянска. Взрывы разрушили три 2-этажных жилых дома и повредили по меньшей мере 10 частных. В результате взрывов возникли 2 пожара, которые подразделения ГСЧС ликвидировали.

Спасли достали из-под завалов 4 человека. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях.

Также удалось деблокировать из-под завалов тела двоих: мужчины и женщины.

По состоянию на 10.20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены.