Спасатели закончили поисковые работы на месте удара авиабомб в Купянске
В результате удара авиабомб россиян по Купянску под завалами погибли два человека, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, 17 февраля около 13:30 российские управляемые бомбы ударили по центру Купянска. Взрывы разрушили три 2-этажных жилых дома и повредили по меньшей мере 10 частных. В результате взрывов возникли 2 пожара, которые подразделения ГСЧС ликвидировали.
Спасли достали из-под завалов 4 человека. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях.
Также удалось деблокировать из-под завалов тела двоих: мужчины и женщины.
По состоянию на 10.20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены.
Читайте также: Погибшего достали спасатели из-под завалов в Купянске на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, завали, купянск, спасатели, удар, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Спасатели закончили поисковые работы на месте удара авиабомб в Купянске»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 13:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара авиабомб россиян по Купянску под завалами погибли два человека, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".