Live
  • Вс 18.02.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Спасатели закончили поисковые работы на месте удара авиабомб в Купянске

Происшествия 13:46   18.02.2024
Оксана Якушко

В результате удара авиабомб россиян по Купянску под завалами погибли два человека, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, 17 февраля около 13:30 российские управляемые бомбы ударили по центру Купянска. Взрывы разрушили три 2-этажных жилых дома и повредили по меньшей мере 10 частных. В результате взрывов возникли 2 пожара, которые подразделения ГСЧС ликвидировали.

Спасли достали из-под завалов 4 человека. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях.
Также удалось деблокировать из-под завалов тела двоих: мужчины и женщины.

По состоянию на 10.20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены.

Читайте также: Погибшего достали спасатели из-под завалов в Купянске на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 18.02: погибшего достали из-под завалов в Купянске
Главные новости Харькова 18.02: погибшего достали из-под завалов в Купянске
18.02.2024, 14:03
Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов
Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов
18.02.2024, 09:10
Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине
Ночью россияне били ракетами и «Ураганами» по Богодуховщине на Харьковщине
18.02.2024, 11:33
По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ
По 8 населенным пунктам Харьковщины бомбами ударили россияне – Генштаб ВСУ
18.02.2024, 07:58
Россияне ударили по детсадам и больнице в Боровой Харьковской области (фото)
Россияне ударили по детсадам и больнице в Боровой Харьковской области (фото)
18.02.2024, 15:08

Новости по теме:

17:21
Неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую на сарай, уничтожили саперы на Харьковщине
15:17
Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)
18:09
Удар КАБами по селу на Харьковщине: прокуратура показала разрушения (фото)
15:38
Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)
09:53
Авиабомбой ударили по пожарной части на Харьковщине: опубликованы фото

Вы читали новость: «Спасатели закончили поисковые работы на месте удара авиабомб в Купянске»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара авиабомб россиян по Купянску под завалами погибли два человека, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".