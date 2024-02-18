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Рятувальники закінчили пошукові роботи на місці удару авіабомб у Куп’янську

Події 13:46   18.02.2024
Оксана Якушко

Внаслідок удару авіабомб росіян по Куп’янську під завалами загинули двоє людей, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили у середмістя Куп’янська. Вибухи зруйнували три 2-поверхових житлових будинка і пошкодили щонайменше 10 приватних. Внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які підрозділи ДСНС ліквідували.

Надзвичайники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах.

Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.

Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару авіабомб росіян по Куп’янську під завалами загинули двоє людей, повідомили у ДСНС у Харківській області.".