Рятувальники закінчили пошукові роботи на місці удару авіабомб у Куп’янську

Внаслідок удару авіабомб росіян по Куп’янську під завалами загинули двоє людей, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили у середмістя Куп’янська. Вибухи зруйнували три 2-поверхових житлових будинка і пошкодили щонайменше 10 приватних. Внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які підрозділи ДСНС ліквідували.

Надзвичайники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах.

Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.

Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені.