Рятувальники закінчили пошукові роботи на місці удару авіабомб у Куп’янську
Внаслідок удару авіабомб росіян по Куп’янську під завалами загинули двоє людей, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили у середмістя Куп’янська. Вибухи зруйнували три 2-поверхових житлових будинка і пошкодили щонайменше 10 приватних. Внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які підрозділи ДСНС ліквідували.
Надзвичайники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах.
Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.
Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершені.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 13:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару авіабомб росіян по Куп’янську під завалами загинули двоє людей, повідомили у ДСНС у Харківській області.".