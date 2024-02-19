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Будет громко: на Харьковщине будут взрывать снаряды

Происшествия 09:17   19.02.2024
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине будут взрывать снаряды

На Харьковщине днем 19 февраля запланировано разминирование в Дергачевской громаде.

«В Харьковской области проводится разминирование. В селе Дементиевка Дергачевской громады с 10:00 до 11:30 включительно произойдет контролируемый подрыв взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.

По данным Харьковской ОВА, за минувшие сутки на территории Харьковской области  разминировали 4,2 га территории, уничтожив 157 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине днем 19 февраля запланировано разминирование в Дергачевской громаде".