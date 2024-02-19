Будет громко: на Харьковщине будут взрывать снаряды

На Харьковщине днем 19 февраля запланировано разминирование в Дергачевской громаде.

«В Харьковской области проводится разминирование. В селе Дементиевка Дергачевской громады с 10:00 до 11:30 включительно произойдет контролируемый подрыв взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.

По данным Харьковской ОВА, за минувшие сутки на территории Харьковской области разминировали 4,2 га территории, уничтожив 157 взрывоопасных предметов.