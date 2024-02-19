Будет громко: на Харьковщине будут взрывать снаряды
На Харьковщине днем 19 февраля запланировано разминирование в Дергачевской громаде.
«В Харьковской области проводится разминирование. В селе Дементиевка Дергачевской громады с 10:00 до 11:30 включительно произойдет контролируемый подрыв взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба ХОВА.
По данным Харьковской ОВА, за минувшие сутки на территории Харьковской области разминировали 4,2 га территории, уничтожив 157 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине днем 19 февраля запланировано разминирование в Дергачевской громаде".