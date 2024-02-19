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Буде гучно: на Харківщині підриватимуть снаряди

Події 09:17   19.02.2024
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині підриватимуть снаряди

На Харківщині вдень 19 лютого заплановано розмінування в Дергачівській громаді.

“У Харківській області проводиться розмінування. У селі Дементіївка Дергачівської громади з 10:00 до 11:30 включно відбудеться контрольований підрив вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба ХОВА.

За даними Харківської ОВА, минулої доби на території Харківської області розмінували 4,2 га території, знищивши 157 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 09:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вдень 19 лютого заплановано розмінування в Дергачівській громаді".