Буде гучно: на Харківщині підриватимуть снаряди
На Харківщині вдень 19 лютого заплановано розмінування в Дергачівській громаді.
“У Харківській області проводиться розмінування. У селі Дементіївка Дергачівської громади з 10:00 до 11:30 включно відбудеться контрольований підрив вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба ХОВА.
За даними Харківської ОВА, минулої доби на території Харківської області розмінували 4,2 га території, знищивши 157 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вдень 19 лютого заплановано розмінування в Дергачівській громаді".