Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля

Общество 20:57   20.02.2024
Елена Нагорная
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля Фото: Василий Голосный

В среду, 21 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, днем — снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — около 0, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный, 7 — 12 м/с.

Читайте также: Сегодня 20 февраля: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
20.02.2024, 20:57
Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета
Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета
20.02.2024, 22:00
Убийц пилота РФ, перегнавшего вертолет на Харьковщину, вывела на след девушка
Убийц пилота РФ, перегнавшего вертолет на Харьковщину, вывела на след девушка
20.02.2024, 17:15
Харьковский университет гражданской защиты опровергает слухи о ликвидации
Харьковский университет гражданской защиты опровергает слухи о ликвидации
20.02.2024, 20:22
Уверенность в победе Украины на самом низком уровне с начала войны – СМИ
Уверенность в победе Украины на самом низком уровне с начала войны – СМИ
20.02.2024, 15:38

Новости по теме:

21:15
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
20:42
Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 10 февраля в Харькове и области
20:27
Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области
21:40
Мокрый снег. Какая будет погода 2 февраля в Харькове и области
20:54
Небольшой снег и мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января

Вы читали новость: «В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 20:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 21 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, днем — снег и мокрый снег".