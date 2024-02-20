В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
Фото: Василий Голосный
В среду, 21 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, днем — снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — около 0, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер южный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мокрый снег, мороз, погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 21 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, днем — снег и мокрый снег".