В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля

В среду, 21 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой снег, днем — снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — около 0, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный, 7 — 12 м/с.