У середу Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 21 лютого

У середу, 21 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, вдень – сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.