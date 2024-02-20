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У середу Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 21 лютого

Суспільство 20:57   20.02.2024
Олена Нагорна
У середу Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 21 лютого Фото: Василь Голосний

У середу, 21 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, вдень – сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 21 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг, вдень – сніг та мокрий сніг".