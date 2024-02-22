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2 неразорвавшихся авиабомбы обезвредили саперы на Харьковщине

Происшествия 19:14   22.02.2024
Оксана Якушко
2 неразорвавшихся авиабомбы обезвредили саперы на Харьковщине

Саперы уничтожили авиабомбу КАБ-250, которую накануне россияне сбросили возле поселка Шевченково Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Вражеская авиабомба упала у дворовых застроек частного сектора и не разорвалась.

Еще одна неразорвавшаяся авиабомба лежала на огороде возле частного дома в селе Катериновка Великобурлукской громады.

Саперы ГСЧС идентифицировали боеприпас как КАБ-500, изъяли его и уничтожили на спецплощадке за  селом.

Читайте также: Две российские авиабомбы обезвредили саперы в Купянске на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 19:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы уничтожили авиабомбу КАБ-250, которую накануне россияне сбросили возле поселка Шевченково Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".