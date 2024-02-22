2 неразорвавшихся авиабомбы обезвредили саперы на Харьковщине
Саперы уничтожили авиабомбу КАБ-250, которую накануне россияне сбросили возле поселка Шевченково Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Вражеская авиабомба упала у дворовых застроек частного сектора и не разорвалась.
Еще одна неразорвавшаяся авиабомба лежала на огороде возле частного дома в селе Катериновка Великобурлукской громады.
Саперы ГСЧС идентифицировали боеприпас как КАБ-500, изъяли его и уничтожили на спецплощадке за селом.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, бомба, ГСЧС в Харьковской области, КАБ-250, КАБ-500, сапер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 19:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы уничтожили авиабомбу КАБ-250, которую накануне россияне сбросили возле поселка Шевченково Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".