2 неразорвавшихся авиабомбы обезвредили саперы на Харьковщине

Саперы уничтожили авиабомбу КАБ-250, которую накануне россияне сбросили возле поселка Шевченково Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Вражеская авиабомба упала у дворовых застроек частного сектора и не разорвалась.

Еще одна неразорвавшаяся авиабомба лежала на огороде возле частного дома в селе Катериновка Великобурлукской громады.

Саперы ГСЧС идентифицировали боеприпас как КАБ-500, изъяли его и уничтожили на спецплощадке за селом.