Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині
Сапери знищили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули біля селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ДСНС Харківської області.
Ворожа авіабомба впала біля надвірних забудов приватного сектору та не розірвалась.
Ще одна нерозірвана авіабомба лежала на городі біля приватного подвір’я у селі Катеринівка Великобурлуцької громади.
Сапери ДСНС ідентифікували боєприпас як КАБ-500, вилучили його і знищили на спецмайданчику за селом.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, бомба, ГСЧС в Харьковской области, КАБ-250, КАБ-500, сапер, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 19:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знищили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули біля селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ДСНС Харківської області.".