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Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині

Події 19:14   22.02.2024
Оксана Якушко
Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині

Сапери знищили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули біля селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ДСНС Харківської області.

Ворожа авіабомба впала біля надвірних забудов приватного сектору та не розірвалась.

Ще одна нерозірвана авіабомба лежала на городі біля приватного подвір’я у селі Катеринівка Великобурлуцької громади.

Сапери ДСНС ідентифікували боєприпас як КАБ-500, вилучили його і знищили на спецмайданчику за селом.

Читайте також: Дві російські авіабомби знешкодили сапери у Куп’янську на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 19:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знищили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули біля селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ДСНС Харківської області.".