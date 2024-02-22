Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині

Сапери знищили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули біля селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ДСНС Харківської області.

Ворожа авіабомба впала біля надвірних забудов приватного сектору та не розірвалась.

Ще одна нерозірвана авіабомба лежала на городі біля приватного подвір’я у селі Катеринівка Великобурлуцької громади.

Сапери ДСНС ідентифікували боєприпас як КАБ-500, вилучили його і знищили на спецмайданчику за селом.