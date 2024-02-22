Харьковчанина, который «ностальгировал» по СССР, посадили на три года (фото)
55-летний харьковчанин, который на собственной странице в запрещенной в Украине соцсети систематически распространял сообщения в поддержку действий РФ, получил приговор.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина восхвалял политику Кремля, «ностальгировал» по СССР и надеялся на захват всей территории Украины. За это ему сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ).
«Поклонник «русского мира» начал скрываться от следствия и пытался бежать в РФ. С этой целью он разработал план «побега» через коридор в Запорожской области для эвакуации гражданского населения. Однако в ноябре прошлого года правоохранители разоблачили», – отметили правоохранители.
Тогда фигуранта отправили в СИЗО. Однако роспропаганду мужчина продолжил навязывать уже не широкой аудитории в соцсетях, а своим сокамерникам. За это он получил еще одно подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ). Тогда ему назначили наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления на 10 лет.
А по делу о распространении роспропаганды в интернете мужчина получил три года тюрьмы. В суде фигурант признал свою вину частично и добавил, что «делал это не специально».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: инетрнет, колаборант, коллаборант, прокуратура, роспропаганда, СССР, суд, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летний харьковчанин, который на собственной странице в запрещенной в Украине соцсети систематически распространял сообщения в поддержку действий РФ, получил приговор.".