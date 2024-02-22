Харків’янина, який «ностальгував» за СРСР, посадили на три роки (фото)
55-річний харків’янин, який на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі систематично поширював дописи на підтримку дій РФ, отримав вирок.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік вихваляв політику Кремля, «ностальгував» за СРСР та сподівався на захоплення всієї території України. За це йому повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ).
«Шанувальник «руського миру» почав переховуватись від слідства та намагався втекти до РФ. Для цього він розробив план «побега» через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення. Проте у листопаді торік правоохоронці викрили», – зазначили правоохоронці.
Тоді фігуранта відправили у СІЗО. Однак роспропаганду чоловік продовжив навʼязувати вже не широкій аудиторії у соцмережах, а своїм співкамерникам. За це він отримав ще одну підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ). Тоді йому призначили покарання у виді позбавлення права обіймати посади, повʼязані зі виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на 10 років.
А щодо справи про поширення роспропаганди в інтернеті чоловік отримав три роки тюрми. У суді фігурант визнав свою вину частково та додав, що «робив це ненавмисно».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инетрнет, колаборант, прокуратура, роспропаганда, СССР, суд, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний харків’янин, який на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі систематично поширював дописи на підтримку дій РФ, отримав вирок.".