«Синьковка – лучший путь на Купянск для россиян» — объяснение военных
Если говорить о Купянском направлении, то самый лучший, самый легкий и самый быстрый путь в Купянск лежит через село Синьковку, сообщил в эфире телемарафона Иван Шевцов, начальник пресс-службы штурмовой бригады гвардии наступления «Сталевий кордон».
«Поэтому основные усилия враг сосредоточил именно на Синьковке. Но все попытки штурмовать село Синьковка у врага проваливаются. И там враг несет достаточно большие потери. За прошедшие сутки враг потерял 398 своих военнослужащих. Это как убитыми, так и ранеными. И также 143 единицы техники. Из них 10 бронированных машин и 97 БПЛА», – рассказал Шевцов.
На Лимано-Купянском направлении обстановка постоянно напряжена, враг регулярно штурмует село Синьковка. Россияне уже долгое время пытаются на Купянском направлении выйти на рубеж левого берега реки Оскол, занять Купянск, Купянск-Узловой. Сил и средств, что сейчас есть у врага, достаточно – и личного состава, и техники, танков, БМП, но никаких продвижений у него сейчас нет.
«Я бы сказал, что последнюю неделю обстановка практически не меняется, это ежедневно около 10-15 штурмов, больше их на Лиманском направлении, немного меньше на Купянском. Постоянные артобстрелы – в среднем около 800 артобстрелов в сутки позиций Сил обороны и приграничных населенных пунктов. Также враг активно использует дроны и авиаудары», – отметил Шевцов.
Читайте также: Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Иван Шевцов, купянское направление, россияне, синьковка, Харьковская область, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Синьковка – лучший путь на Купянск для россиян» — объяснение военных»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 20:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если говорить о Купянском направлении, то самый лучший, самый легкий и самый быстрый путь в Купянск лежит через село Синьковку, сообщил в эфире телемарафона Иван Шевцов, начальник пресс-службы штурмовой бригады гвардии наступления «Сталевий кордон».".