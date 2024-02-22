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«Синьковка – лучший путь на Купянск для россиян» — объяснение военных

Происшествия 20:26   22.02.2024
Оксана Якушко
«Синьковка – лучший путь на Купянск для россиян» — объяснение военных

Если говорить о Купянском направлении, то самый лучший, самый легкий и самый быстрый путь в Купянск лежит через село Синьковку, сообщил в эфире телемарафона Иван Шевцов, начальник пресс-службы штурмовой бригады гвардии наступления «Сталевий кордон».

«Поэтому основные усилия враг сосредоточил именно на Синьковке. Но все попытки штурмовать село Синьковка у врага проваливаются. И там враг несет достаточно большие потери. За прошедшие сутки враг потерял 398 своих военнослужащих. Это как убитыми, так и ранеными. И также 143 единицы техники. Из них 10 бронированных машин и 97 БПЛА», – рассказал Шевцов.

На Лимано-Купянском направлении обстановка постоянно напряжена, враг регулярно штурмует село Синьковка. Россияне уже долгое время пытаются на Купянском направлении выйти на рубеж левого берега реки Оскол, занять Купянск, Купянск-Узловой. Сил и средств, что сейчас есть у врага, достаточно – и личного состава, и техники, танков, БМП, но никаких продвижений у него сейчас нет.

«Я бы сказал, что последнюю неделю обстановка практически не меняется, это ежедневно около 10-15 штурмов, больше их на Лиманском направлении, немного меньше на Купянском. Постоянные артобстрелы – в среднем около 800 артобстрелов в сутки позиций Сил обороны и приграничных населенных пунктов. Также враг активно использует дроны и авиаудары», – отметил Шевцов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 20:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если говорить о Купянском направлении, то самый лучший, самый легкий и самый быстрый путь в Купянск лежит через село Синьковку, сообщил в эфире телемарафона Иван Шевцов, начальник пресс-службы штурмовой бригады гвардии наступления «Сталевий кордон».".