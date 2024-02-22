«Синьківка – найкращий шлях до Куп’янська для росіян» – пояснення військових

Якщо говорити про Куп’янський напрямок, то найкращий, найлегший і найшвидший шлях до Куп’янська через село Синьківку, повідомив в ефірі телемарафону Іван Шевцов, начальник пресслужби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон».

«Тому основні свої зусилля ворог зосередив саме на Синьківці. Але усі спроби штурмувати село Синьківка у ворога провалюються. І там ворог зазнає великих втрат. Протягом минулої доби ворог втратив 398 своїх військовослужбовців. Це як вбитими, так і пораненими. І також 143 одиниці техніки. З них 10 броньованих машин і 97 безпілотних літальних апаратів», – розповів Шевцов.

На Лимано-Куп’янському напрямку обстановка постійно напружена, ворог регулярно штурмує село Синьківка. Росіяни вже довгий час намагаються на Куп’янському напрямку вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, зайняти Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий. Тих сил і засобів, які зараз у ворога є, в нього і достатньо – і особового складу, і техніки, танків, БМП, але жодних просувань в нього зараз немає.

«Я б сказав, що останній тиждень обстановка практично не змінюється, це щоденно близько 10-15 штурмів, більше їх на Лиманському напрямку, трошки менше на Куп’янському. Постійні артобстріли – в середньому близько 800 артобстрілів за добу позицій Сил оборони та прикордонних населених пунктів. Також ворог активно використовує дрони та авіаудари», – зазначив Шевцов.