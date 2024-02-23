Первая раненая на Харьковщине до сих пор не может заходить в свою квартиру

Жительница Чугуева на Харьковщине Елена Курило получила ранения рано утром в первый же день полномасштабного вторжения РФ. О событиях своей жизни за эти два года она рассказала «Настоящему времени».

В первые дни российского вторжения Елена Курило стала «лицом войны». Ее фото публиковали на обложках мировых медиа. Женщина живет рядом с воинской частью в Чугуеве. Что такое российское «освобождение» она прочувствовала уже в 5 утра 24 февраля 2022 года. Проснувшись от взрывов, она собралась выезжать из дома, но ракеты РФ ударили прямо по ее двору. Елену поранили осколки вылетевших стекол.

«Я вижу эти кусочки стекла, которые передо мной, это как замедленная съемка в кино. И потом кровь просто начала застилать глаза. Я тогда вслух сказала: «Господи, я не готова еще умереть», – вспоминает жительница Харьковщины. – Я поняла, что надо собираться. И самое интересное, что боль не чувствовалась. Был такой выброс адреналина, что тело просто онемело и автоматически какие-то движения делало».

Из-за удара РФ в первый же день войны Елена рисковала потерять зрение и выехала за границу на лечение. Ей провели четыре операции — три в Польше и одну в Лондоне. Но за границей она не осталась — вернулась в родной Чугуев, где неожиданно для себя стала знаменитостью. Фото Елены с перебинтованной головой облетело все мировые СМИ и даже попало в клип Мадонны.

«На следующий день мне начали присылать знакомые и близкие эти фотографии. И говорят: «Лен, ты во всех газетах мира, ты везде по телевидению». А на третий день вышел клип Мадонны, там тоже было мое фото. Это, конечно, меня очень сильно удивило. Но счастливей меня эта «слава» не сделала абсолютно», – признается Елена.

Сейчас она не может заходить в родную разбитую квартиру. Говорит, на стенах до сих пор ее кровь.

«Эмоционально очень тяжело, когда заходишь, – поделилась женщина. – Не страшно, что прилетит, а сама атмосфера, энергетика. Возвращаться очень тяжело».

До войны Елена Курило работала воспитательницей в детском саду. Пока находилась за границей, занималась с украинскими детьми в волонтерских центрах.

«Да, там хорошо, спокойно было, можно выспаться, не переживать, что прилетит, не было тревог. Но дома – есть дома», – объясняет она свое решение вернуться в Чугуев.

Елена надеется, что когда-нибудь вернутся и ее земляки, которые сейчас находятся за границей.

«Я очень надеюсь, что люди, которые уехали, которые сейчас прячутся от войны за границей, вернутся, дети вернутся. Сюда, на родную землю», – говорит Елена.