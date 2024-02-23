Перша поранена на Харківщині досі не може заходити до своєї квартири
Жителька Чугуєва на Харківщині Олена Курило отримала поранення рано-вранці в перший же день повномасштабного вторгнення РФ. Про події свого життя за ці два роки вона розповіла “Настоящему времени”.
У перші дні російського вторгнення Олена Курило стала “обличчям війни”. Її фото публікували на обкладинках світових медіа. Жінка живе поряд із військовою частиною в Чугуєві. Що таке російське “освобождение” вона відчула вже о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. Прокинувшись від вибухів, вона зібралася виїжджати з дому, але ракети РФ вдарили прости по її подвір’ю. Олену поранили осколки скла, що вилетіло.
“Я бачу ці шматочки скла, які переді мною, це як уповільнене фільмування в кіно. І потім кров просто почала застилати очі. Я тоді вголос сказала: “Господи, я не готова ще померти”, – згадує мешканка Харківщини. – Я зрозуміла, що треба збиратися. І найцікавіше, що біль не відчувався. Був такий викид адреналіну, що тіло просто оніміло й автоматично якісь рухи робило”.
Через удар РФ у перший же день війни Олена ризикувала втратити зір і виїхала за кордон на лікування. Їй провели чотири операції – три в Польщі та одну в Лондоні. Але за кордоном вона не залишилася – повернулася до рідного Чугуєва, де несподівано для себе стала знаменитістю. Фото Олени з перебинтованою головою облетіло всі світові ЗМІ та навіть потрапило до кліпу Мадонни.
“Наступного дня (після поранення – Ред.) мені почали надсилати знайомі та близькі ці фотографії. І кажуть: “Лєн, ти у всіх газетах світу, ти скрізь по телебаченню”. А на третій день вийшов кліп Мадонни, там теж було моє фото. Це мене насправді дуже сильно здивувало. Але щасливішою мене ця “слава” не зробила абсолютно”, – зізнається Олена.
Зараз вона не може заходити до рідної розбитої квартири. Каже, на стінах досі її кров.
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“Емоційно дуже важко, коли заходиш, – поділилася жінка. – Не страшно, що прилетить, а сама атмосфера, енергетика. Повертатись дуже важко”.
До війни Олена Курило працювала вихователькою в дитячому садку. Поки перебувала за кордоном, займалася з українськими дітьми у волонтерських центрах.
“Так, там добре, спокійно було, можна виспатися, не переживати, що прилетить, не було тривог. Але вдома є вдома”, – пояснює вона своє рішення повернутися до Чугуєва.
Олена сподівається, що колись повернуться і її земляки, які зараз перебувають за кордоном.
“Я дуже сподіваюся, що люди, які поїхали, які зараз ховаються від війни за кордоном, повернуться, діти повернуться. Сюди, на рідну землю”, – каже Олена.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителька Чугуєва на Харківщині Олена Курило отримала поранення рано-вранці в перший же день повномасштабного вторгнення РФ. Про події свого життя за ці два роки вона розповіла “Настоящему времени”".