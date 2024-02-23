Солнечно и гололед. Какой будет погода 24 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 24 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
24 февраля: Облачно с прояснениями. 🌥
По области:
Без осадков☀️. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 3 — 8° тепла.
По Харькову:
Без осадков. ☀️
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза ❄️, днем 4 — 6° тепла.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 20:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".