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Солнечно и гололед. Какой будет погода 24 февраля в Харькове и области

Погода 20:59   23.02.2024
Оксана Якушко
Солнечно и гололед. Какой будет погода 24 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 24 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

24 февраля: Облачно с прояснениями. 🌥

По области:

Без осадков☀️. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 3 — 8° тепла.

По Харькову:

Без осадков. ☀️
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза ❄️, днем 4 — 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".