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Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області

Погода 20:59   23.02.2024
Оксана Якушко
Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 24 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

24 лютого: Хмарно з проясненнями.🌥

По області:

Без опадів☀️. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

По Харкову:

Без опадів. ☀️

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 4 – 6° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 20:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".