Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 24 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
24 лютого: Хмарно з проясненнями.🌥
По області:
Без опадів☀️. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 3 – 8° тепла.
По Харкову:
Без опадів. ☀️
Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 4 – 6° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 20:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".