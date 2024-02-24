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Дрон пограничников уничтожил российский «Урал» на Харьковщине (видео)

Общество 15:11   24.02.2024
Виктория Яковенко
Дрон пограничников уничтожил российский «Урал» на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили авто оккупантов на Харьковском направлении.

Пограничники поразили вражеский грузовой автомобиль «Урал», сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: Пограничники на Харьковщине обезвредили пять российских fpv-дронов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили авто оккупантов на Харьковском направлении.".