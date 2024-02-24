Дрон прикордонників знищив російський «Урал» на Харківщині (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили авто окупантів на Харківському напрямку.
Прикордонники вразили вороже вантажне авто «Урал», повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, знищили, окупанти, пограничники, урал, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили авто окупантів на Харківському напрямку.".