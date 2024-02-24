Live
  • Сб 24.02.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Дрон прикордонників знищив російський «Урал» на Харківщині (відео)

Суспільство 15:11   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Дрон прикордонників знищив російський «Урал» на Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили авто окупантів на Харківському напрямку.

Прикордонники вразили вороже вантажне авто «Урал», повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: Прикордонники на Харківщині знешкодили п’ять російських fpv-дронів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На поліцейського напав п’яний чоловік на Харківщині: подробиці (фото)
На поліцейського напав п’яний чоловік на Харківщині: подробиці (фото)
24.02.2024, 16:41
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, обстріли
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, обстріли
24.02.2024, 16:20
Мер Харкова Терехов поділився найсильнішим спогадом за час вторгнення
Мер Харкова Терехов поділився найсильнішим спогадом за час вторгнення
24.02.2024, 16:15
«Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом
«Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом
24.02.2024, 16:00
Дрон прикордонників знищив російський «Урал» на Харківщині (відео)
Дрон прикордонників знищив російський «Урал» на Харківщині (відео)
24.02.2024, 15:11
12 атракціонів пошкодила РФ у Центральному парку Харкова: опубліковано відео
12 атракціонів пошкодила РФ у Центральному парку Харкова: опубліковано відео
24.02.2024, 14:02

Новини за темою:

13:26
Дрон харківських нацгвардійців знищив авто росіян під Бахмутом (відео)
19:43
Двоє загиблих і поранених. Росіяни вдарили КАБами по селу на Харківщині
13:54
Горіло авто та постраждали будинки на Харківщині через обстріл РФ (фото)
12:39
Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру
13:33
Дрифтував у центрі Харкова: у юного водія забрали машину


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Дрон прикордонників знищив російський «Урал» на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили авто окупантів на Харківському напрямку.".