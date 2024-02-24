В Харькове почтили память погибших героев в полномасштабной войне (фото)

Панихиду за погибшими героями в результате полномасштабной войны провели 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ.

Как сообщили в Харьковском горсовете, мероприятие состоялось в храме Святого Иоанна Богослова. Панихиду за погибшими воинами провел Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан.

В мероприятии приняли участие представители мэрии, духовенства, ВСУ, Нацгвардии, общественных организаций и семьи погибших воинов.