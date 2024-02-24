Live
  • Сб 24.02.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

В Харькове почтили память погибших героев в полномасштабной войне (фото)

Общество 21:28   24.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове почтили память погибших героев в полномасштабной войне (фото) Фото: Харьковский горсовет

Панихиду за погибшими героями в результате полномасштабной войны провели 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ.

Как сообщили в Харьковском горсовете, мероприятие состоялось в храме Святого Иоанна Богослова. Панихиду за погибшими воинами провел Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан.

В мероприятии приняли участие представители мэрии, духовенства, ВСУ, Нацгвардии, общественных организаций и семьи погибших воинов.

01

03

04

05

06
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: 12 аттракционов повредила РФ в Центральном парке Харькова: опубликовано видео

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом
«Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом
24.02.2024, 16:00
Главные новости Харькова 24.02: вторая годовщина вторжения, удар по свиноферме
Главные новости Харькова 24.02: вторая годовщина вторжения, удар по свиноферме
24.02.2024, 21:38
Удар по ферме на Харьковщине: более 20 свиней погибли (фото)
Удар по ферме на Харьковщине: более 20 свиней погибли (фото)
24.02.2024, 21:33
На Харьковщине в результате обстрела горит ферма, где были 70 свиней (фото)
На Харьковщине в результате обстрела горит ферма, где были 70 свиней (фото)
24.02.2024, 19:17
Ограбление в электричке на Харьковщине: у пенсионера мужчина украл телефон
Ограбление в электричке на Харьковщине: у пенсионера мужчина украл телефон
24.02.2024, 20:50
Более 600 тысяч грн выдурил мошенник у харьковчан на фиктивной установке окон
Более 600 тысяч грн выдурил мошенник у харьковчан на фиктивной установке окон
23.02.2024, 17:35

Новости по теме:

18:39
Воины харьковской бригады вспомнили, как встретили вторжение РФ (видео)
12:29
Харьковские воины отбили наступление и уничтожили технику РФ под Бахмутом
14:13
Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск
17:41
В упор обстреляли позиции врага под Купянском: работу воинов показал Сырский
16:17
Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове почтили память погибших героев в полномасштабной войне (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 21:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Панихиду за погибшими героями в результате полномасштабной войны провели 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ.".