В Харькове почтили память погибших героев в полномасштабной войне (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Панихиду за погибшими героями в результате полномасштабной войны провели 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ.
Как сообщили в Харьковском горсовете, мероприятие состоялось в храме Святого Иоанна Богослова. Панихиду за погибшими воинами провел Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан.
В мероприятии приняли участие представители мэрии, духовенства, ВСУ, Нацгвардии, общественных организаций и семьи погибших воинов.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 21:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Панихиду за погибшими героями в результате полномасштабной войны провели 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ.".