Live
  • Сб 24.02.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв у повномасштабній війні (фото)

Суспільство 21:28   24.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв у повномасштабній війні (фото) Фото: Харківська міськрада

Панахиду за полеглими героями внаслідок повномасштабної війни провели 24 лютого, у другу річницю вторгнення РФ.

Як повідомили у Харківській міськраді, захід відбувся у храмі Святого Іоана Богослова. Панахиду за полеглими воїнами провів Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан.

У заході взяли участь представники мерії, духовенства, ЗСУ, Нацгвардії, громадських організацій і сім’ї загиблих воїнів.

01

03

04

05

06
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: 12 атракціонів пошкодила РФ у Центральному парку Харкова: опубліковано відео

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, удар по свинофермі
Головні новини Харкова 24.02: другі роковини вторгнення, удар по свинофермі
24.02.2024, 21:38
Удар по фермі на Харківщині: понад 20 свиней загинули (фото)
Удар по фермі на Харківщині: понад 20 свиней загинули (фото)
24.02.2024, 21:33
У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв у повномасштабній війні (фото)
У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв у повномасштабній війні (фото)
24.02.2024, 21:28
Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон
Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон
24.02.2024, 20:50
На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото)
На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото)
24.02.2024, 19:17
Яка погода очікується в Харкові та області 25 лютого – прогноз
Яка погода очікується в Харкові та області 25 лютого – прогноз
24.02.2024, 20:46

Новини за темою:

18:39
Воїни харківської бригади згадали, як зустріли вторгнення РФ (відео)
12:29
Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)
14:13
Зеленський приїхав на Харківщину: поговорив з воїнами, які боронять Куп’янськ
17:41
Впритул обстріляли позиції РФ під Куп’янськом: роботу воїнів показав Сирський
16:17
Як часто заходять російські ДРГ на Харківщину: дані Синєгубова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв у повномасштабній війні (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 21:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Панахиду за полеглими героями внаслідок повномасштабної війни провели 24 лютого, у другу річницю вторгнення РФ.".