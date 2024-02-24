У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв у повномасштабній війні (фото)
Фото: Харківська міськрада
Панахиду за полеглими героями внаслідок повномасштабної війни провели 24 лютого, у другу річницю вторгнення РФ.
Як повідомили у Харківській міськраді, захід відбувся у храмі Святого Іоана Богослова. Панахиду за полеглими воїнами провів Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан.
У заході взяли участь представники мерії, духовенства, ЗСУ, Нацгвардії, громадських організацій і сім’ї загиблих воїнів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 21:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Панахиду за полеглими героями внаслідок повномасштабної війни провели 24 лютого, у другу річницю вторгнення РФ.".